Want het duurde niet lang of ik hoorde dat hij - nota bene na een feestje bij ons thuis- tegen de rest van de familie over mij had lopen fulmineren. Wat een moeilijk woord is voor ouwehoeren.



,,Hoe durft zij haar kinderen in zo'n wijk op te laten groeien. Elke kans op maatschappelijk succes is voor hun verkeken.''



Diep gekwetst

Mijn ziel was twee keer diep gekwetst. Ten eerste mijn moederziel, alsof ik niet het allerbeste zou willen voor mijn bloedjes van kinderen. Ten tweede mijn wijkziel: hallo, we hadden het wel over het Oude Westen, de wijk waar ik zo graag woon. Bovendien is het fucking niet waar. Dat er in een wijk waar meer arme mensen wonen minder kansen zijn. Niet als je aan twee basisvoorwaarden voldoet: