Grafstemming na 1-0 bij café Aan Zet

Geregeld grijpt hij scheldend met zijn handen naar zijn kaalgeschoren kop. "Ja, die bal was over de lijn teringleijer.'' "Denk aan je hart'', denk ik in stilte. In de laatste vier minuten stijgt de spanning tot een absoluut recordhoogte. Als er wordt afgefloten, staan de cafébezoekers op en rekent een ieder in stilte zijn biertje af. De beer niet.



Na tien minuten stroomt het café vol met breed grijnzende Spartanen. De ijskoude sfeer van zojuist is in een klap verdwenen. "Nou zal eindelijk het bier eens lekker smaken!'' roept Spartaan Sjaak Bontom als hij verregend, maar met een grote glimlach op de bar afloopt.