Gratis speelgoed voor leerlingen De Kleine Wereld

,,Ik weet al wat ik wil!’’ Een jongetje kijkt met grote ogen naar een speelgoedauto. ,,Wat een enorme auto.’’ Hij zal nog even geduld moeten hebben. De kinderen van de school aan de Taborstraat in het Rotterdamse Kralingen staan in de rij te draaien en te huppen. ,,Hallo kinderen, jullie mogen allemaal drie cadeautjes uitzoeken’’, verwelkomt Vanessa Umboh van de Stichting Stem zonder Gezicht hen. De stichting deelt onder meer gratis cadeaus uit op scholen, aan álle kinderen. Rijk of arm.

De kinderen springen en stuiteren haar juichend tegemoet. Het is een wonder dat ze in hun enthousiasme netjes een voor een in de ‘Amerikaanse schoolbus’ stappen. In de bus staat het speelgoed in kratten en dozen uitgestald. De kinderen krioelen met blije gezichten door elkaar heen. Een meisje laat de door haar gescoorde kleurpotloden aan haar vriendinnetje zien. Haar klasgenootje loopt met drie grote dozen de bus uit. Zijn blik staat strak, wat alles te maken heeft met het voor hem flinke gewicht van de dozen. Gelukkig krijgt hij snel een tas van een vrijwilliger.

Klijnsma

,,Wat hebben ze het leuk uitgestald in de bus’’, zegt staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma, terwijl kinderen hun uitgezochte speelgoed enthousiast aan haar tonen. ,,Dat werkt aanstekelijk.’’ Ze vindt het een mooi initiatief. ,,Ik vind het mooi dat er zoveel vrijwilligers meehelpen.’’ Klijnsma wil dat alle mensen merken dat het beter gaat. ,,Daarbij moet je beginnen met kinderen,’’ vindt ze. ,,We zijn samen het land. Als je kinderen buitenboord laat, worden ze daar later geen prettige mensen van. Kinderen mogen dus niet buitengesloten worden.’’

Vrijwilliger Johan Maigret sluit zich hierbij aan. ,,Als therapeut ben ik zoveel lijden tegengekomen. Daarom is het zo mooi om dit vanuit liefde te doen voor kinderen. Want zij worden straks volwassenen. Als Stichting Stem zonder Gezicht willen we delen.’’ Umboh vult aan: ,,Het is voor alle kinderen bedoeld, dus niet alleen de arme. Mooi is dat dit hele project niets heeft gekost. Alles is gebaseerd op onderlinge samenwerking.’’ Zo heeft een bekende een kantoorruimte beschikbaar gesteld voor opslag van het speelgoed, mag de stichting de bus van DriveToConnect gebruiken en heeft het Gelukshuis meegeholpen met de promotie. ,,Zo bundelen we onze krachten.’’ Glunderend kijkt Umboh naar de uitgelaten kinderen. ,,Hier leef ik voor.’’

Tellen

,,Hee, jij hebt vier dingen!’’ Met grote, onschuldige ogen kijkt het beschuldigde kind naar haar juf. Die kijkt in de tas: ,,Nee hoor, het zijn er drie. Jullie kunnen goed tellen.’’ Directeur Saskia de Bruijne staat te genieten. ,,Alle kinderen krijgen iets, dat is prachtig. Er is geen onderscheid, dat is mooi aan dit project. Het sluit goed aan bij onze school, omdat we elk kind goede kansen willen bieden.’’ Kijkend naar een bordspel: ,,Ik wou dat ik zes was.’’