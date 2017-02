Griep grijpt om zich heen in regio Rotterdam

Het zuidwestelijk deel van de Randstad behoort samen met Noord-Holland en Limburg tot de streken waar de griep nu het meest heerst. De afgelopen weken lag het epicentrum eerst in Gelderland, daarna in Overijssel. De overeenkomst tussen deze gebieden: overal is óf was het meteen goed raak.



De oorzaak van het grote aantal zieken moet volgens Carl Koppeschaar van De Grote Griepmeting worden gezocht in het type virus dat rondwaart. Dat lijkt een andere te zijn dan die waartegen de griepprik is ontwikkeld, die alle 60-plussers en chronisch zieken afgelopen najaar hebben gekregen. Farmaceuten ontwikkelen elk jaar nieuwe vaccins. Welke mix ze daarvoor gebruiken, hangt af van de Wereldgezondheidsorgansiatie (WHO), die probeert te voorspellen welke griepvarianten welke regio's zullen bestoken. ,,Die gok lijkt verkeerd te hebben uitgepakt.''



De griepgolf raakt het dagelijks leven van veel streekgenoten, ook dat van mensen die niet ziek zijn. Sporttrainingen worden afgelast, middenstanders hebben minder klandizie en lessen vallen uit. ,,Verscheidene kinderen en docenten zijn ziek'', zegt directeur Albert Plesman van de Plesmanschool in Rotterdam-Ommoord. ,,Tot nu toe kunnen we de personele problemen intern oplossen, maar vervelend is het wel.''



Apothekers en drogisterijen melden een stormloop op griepmiddelen zoals anti-grippine, citrosan en ibuprofen. Her en der zijn zelfs al schappen gesignaleerd met bordjes 'sorry, uitverkocht'. ,,Het gaat inderdaad hard, maar we hebben nog voorraad'', zegt Hester van Groningen van apotheek Abtsweg in Rotterdam-Overschie.



Sinaasappelman

Wie ook goede zaken doet, is Sinaasappelman Rob van Hoogdalem. De fruit-bezorger, die onder andere actief is in Spijkenisse, Capelle aan den IJssel en Rotterdam, beweert dat geen enkele klant momenteel 'deze keer niet' zegt. De vruchten hebben vooral een preventieve werking. Acuut meer vitamine C slikken helpt niet, sinaasappels eten gaat er niet voor zorgen dat iemand sneller geneest. Wel goed slapen (meer dan acht uur), goed eten (zink en vitamine A) en niet te veel stressen.



Koppeschaar van De Grote Griepmeting, die zijn cijfers baseert op 13.000 Nederlanders die elke dag een vragenlijst invullen, zegt dat het einde van de griepgolf voorlopig nog niet in zicht is. ,,Wie de griep al heeft gehad, moet niet te vroeg juichen. Het komt voor dat mensen in maart nog eens het B-virus oplopen, een type dat vooral dan rondwaart.''