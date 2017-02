Groeioperatie of niet voor de 13-jarige Nils?

DilemmaAls er niets gebeurt, groeit Nils van Velden uit Oud-IJsselmonde naar een lengte van wel 2,15 meter. Zijn ouders overwegen een groeioperatie. ,,We hebben moeite om in een gezond lichaam te laten snijden.''

Waar loopt een enorm lang iemand op latere leeftijd tegenaan? Om een beeld te krijgen, plaatste moeder Nicolette van Velden een openbare oproep. De familie wil ervaringen horen van mensen boven de 2,10 meter. Binnenkort beslissen ze of Nils' groei met een operatie wordt ingeperkt. Dat kan met 10 centimeter, maar dan moet Nils wel in de meivakantie onder het mes. Hij zit net voor de groeispurt in de puberteit.

Quote Ik ben ermee opgegroeid en het wel gewend Nils van Velden Nils van Velden (13) ondervindt nauwelijks last van zijn huidige lengte van 1,89 meter. De aanpassingen in zijn leven zijn gering. Oké, hij moet even uitkijken voor deurposten, heeft een langer bed dan klasgenootjes en krijgt een bureautje dat hoger is te zetten, zodat hij zijn knieën kwijt kan. En het frame van zijn fiets kan omhoog. Maar voor de rest zijn er weinig praktische problemen. ,,Ik ben ermee opgegroeid en het wel gewend'', zegt de jongeman nuchter. ,,Gepest word ik er niet mee.''

Nils zit in het tweede jaar van het Erasmiaans Gymnasium en met vrienden in de C4 van hockeyclub Leonidas. ,,Ik heb kennismakingstrainingen in basketbal en volleybal, sporten waar ik voordeel uit mijn lengte haal, gevolgd, maar ik hockey liever. Dat doe ik wel met een langere stick.''

,,Als baby was Nils met 54 centimeter niet opvallend lang'', vertelt zijn moeder (1,84 meter). Vader Jaco steekt 1,98 meter de lucht in. ,,Op de basisschool was hij altijd de langste en we merken het nu aan de kleding. De oorzaak van de forse lengte kan in erfelijkheidsfactoren zitten, in de botleeftijd of het gewicht. Het gaat niet om hormonale oorzaken of ziektes.''

Operatie

Zo'n veertig groeioperaties per jaar voert het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven uit. Tijdens een operatie wordt kraakbeen in beide knieën stuk gemaakt. Bij herstel wordt het kraakbeen bot, dat niet meer groeit. Na de operatie van twee keer een half uur, moet de jonge patiënt zijn benen enkele dagen recht houden en krijgt hij fysiobegeleiding. Na drie maanden kan hij alles weer doen, inclusief sporten.

De datum van 21 maart staat rood omcirkeld in huize Van Velden. Op die datum wil de kinderarts weten of ze er in de meivakantie voor gaan. Nicolette: ,,Als ouders hebben we vooral moeite met het snijden in een gezond lichaam. Uiteindelijk is het aan Nils om te beslissen. Het is zijn lichaam.''