GroenLinks: Blunder in rapport Rotterdam The Hague Airport

Het rapport, getiteld Maatschappelijke kosten-batenanalyse ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport, is al meer dan een jaar oud. Adviesbureau Ecorys stelde het eind 2015 op in opdracht van de luchthaven. Conclusie: uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport is per saldo goed voor de regio, vooral dankzij het gemak dat het regionale vliegveld de reizigers biedt.