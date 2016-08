GroenLinks helpt gratis bezwaar te maken

Normaal kost bezwaar maken bij de Raad van State 168 euro aan griffiekosten. ,,Ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen een drempel kan zijn'', zegt GroenLinks-raadslid Arno Bonte. ,,Daarom willen wij dat centraal regelen. We hebben op de actiesite A13A16NoWay.nl een link die bewoners kunnen activeren.''



Volgens Bonte is een stap naar de Raad van State het laatste redmiddel tegen de weg die onder meer door het Lage Bergse Bos en langs de wijken Ommoord, Hillegersberg en Schiebroek gaat. Omwonenden vrezen voor herrie en uitstoot van vieze lucht.



,,Ik roep alle omwonenden op om van die mogelijkheid gebruik te maken'', stelt de GroenLinkser. De officiële bezwarentermijn tegen het Tracébesuit loopt tot 6 oktober. Het digitale loket is www.platformparticipatie.nl. Wie bezwaar maakt via A13A16NoWay.nl, kan dat tot 1 oktober doen.



Zwakke plekken

Volgens Bonte zitten er in het Tracébesluit nog genoeg zwakke plekken. ,,De impact is te groot, de belangen voor natuur en woonomgeving zijn niet goed afgewegen en de besluitvorming is gedaan op basis van oude gegevens.'' Hij verwijst naar onderzoeken van het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving die stellen met de aanleg van wegen bij steden te stoppen.