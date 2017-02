GroenLinks pleit voor verfbeurt Koninginnebrug

De Koninginnebrug over de Koningshaven op Zuid ligt er wat verloren bij. Terwijl De Hef weer pronkt in z'n nieuwe mosgroene jasje en de Willemsbrug door een indrukwekkende steigerconstructie wordt omhuld, moet 'de Koningin' het doen met een blauw zeiltje aan de zuidkant, bij de Stieltjesstraat.



Daar wordt gewerkt aan de onderkant van de brug, een karwei dat al vanaf september loopt. Zo werden onder andere de 'rolopleggingen' vervangen, ofwel de stalen steunpunten waarop de monumentale oeververbinding rust. De noordelijke kant is al aan bod geweest en nu is de 'Feijenoord-zijde' aan de beurt.



,,Tijdens de werkzaamheden kwam aan het licht dat ook de betonnen basis van de brug er niet best aan toe was'', zegt een woordvoerder van de dienst Stadsbeheer. ,,Die was behoorlijk aan slijtage onderhevig. Dat is al een keer eerder aangepakt, maar niet zo grondig. Wat we nu hebben gedaan, is constructief betonherstel, zodat alles er weer goed bijstaat.''



Deze week wordt 's nachts gesleuteld aan de grendels waarmee de brugkleppen, als ze openstaan, worden vastgezet. ,,Die onderdelen vervangen we. Deze week beginnen we daarmee en in mei, met hemelvaart, pakken we de rest aan. Tijdens de klus zal de Koninginnebrug ook tijdelijk worden afgesloten.''