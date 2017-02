GroenLinks wil opheldering over bomenkap Barendrecht

,,De bomen waren niet oud of ziek'', stelt GroenLinks die het college vragen heeft gesteld over de kwestie. ,,Er waren veel vragen over deze verkeersplannen.'' Uiteindelijk stemde de gemeenteraad met uitzondering van GroenLinks, voor het openstellen van de tunnel en de daarbij behorende voorstellen.



Raadslid Arie Kooijman wil weten of het college in het vervolg bij grote plannen wel van plan is informatie te verstrekken over de gevolgen voor bomen en groen. Ook wil GroenLinks weten of er bomen van gelijke kwaliteit worden teruggeplaatst.