Groep stappers aangehouden bij opstootje op Kruiskade

Een groep Rotterdamse stappers is zondagmorgen vroeg aangehouden bij een opstootje op de Kruiskade in Rotterdam. Agenten hebben aangifte gedaan van belediging en mishandeling. Het clubje stappers wil een klacht indienen tegen de politie omdat ze klappen hebben gekregen. Geweld tegen hulpverleners of politiegeweld?

De foto's van blauwe plekken, rode striemen en zwellingen bij Coco Kuit, haar zus en haar zwager worden volop gedeeld op Facebook. De drie roepen getuigen van het incident zich te melden omdat ze een klacht willen indienen bij de politie. Mensen reageren geschokt op de foto’s, spreken schande van het optreden van de politie.

,,Zonder dat we iets gedaan hebben, zijn we met een gummiknuppel aangevallen en in de handboeien geslagen'', schrijft Coco Kuit op Facebook. ,,We zijn afgevoerd naar het politiebureau als zware criminelen. We hebben de hele nacht vast gezeten zonder te weten waarom.''

Agressief

Volgens de politie ligt het anders: een groepje stappers – Coco, haar vriend, haar zus en haar zwager - kwamen Villa Thalia uit en wilde door een rij beveiligers en agenten lopen. De vriend (27) werd tegengehouden. ,,Hij was daar niet van gediend. Hij werd agressief en ging in de gevechtshouding staan. Daarop duwde een agent hem weg”, schrijft de politie in reactie op vragen in een bericht. Volgens de politie begon Coco te schreeuwen. ,,Na een laatste vordering werd haar met een duw te verstaan gegeven dat ze diende te vertrekken. Het deerde haar niet.”

Er brak een gevecht uit, stelt de politie. ,,Het kwam tot duwen en trekken. De agent kreeg een klap in zijn gezicht van de vriend. De klap was zo hard dat de agent kort gedesoriënteerd was. Een beveiliger schoot te hulp en pakte de man vast. Hierna kon hij worden aangehouden.'' Omdat de vrouw en de zus bleven schelden, zijn zij ook aangehouden.