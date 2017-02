Groningse geëlektrocuteerde steenmarter naar Rotterdam

Het dier kwam in een transformatorstation terecht en veroorzaakte al knagend kortsluiting. Zo’n 27.000 huishoudens en bedrijven kwamen zonder stroom te zitten. De steenmarter moest het met de dood bekopen.



Voor het Natuurhistorisch Museum reden om direct contact op te nemen met netbeheerder Enexis. Moeliker: ,,En ze hebben hem voor ons in de vriezer gelegd. Heel fijn, want medewerkers van zo’n netbeheerder hebben wel wat anders aan hun hoofd.’’



Het ‘mooie verhaal’ van de steenmarter past naadloos tussen de andere twaalf dieren met een verhaal die in het museum staan opgesteld. Het is bovendien vergelijkbaar met de steenmarter die in 2016 overleed na geëlektrocuteerd te zijn in de deeltjesversneller van CERN, in Genève.



Moeliker: ,,Dan is het leuk dat we nu een steenmarter uit Nederland hebben. Ze hebben allebei hetzelfde op hun lever.’’ Het is nog niet bekend wanneer het dier uit het noorden overkomt.



Eerder dit jaar breidde het museum de collectie al uit met de ‘verslikvis’: de pantsermeerval die vorig jaar vast kwam te zitten in de keel van een Vlaardinger die met zijn vriendengroep als stunt een aquarium wilde leegdrinken. De vis moest in het Erasmus MC operatief verwijderd worden.