Groot symposium in de haven genekt door nieuwjaarsborrels

,,Het symposium is gepland op een verkeerd moment, net nu er veel nieuwjaarsborrels zijn'', verklaart directeur Bas Janssen van havenondernemersorganisatie Deltalinqs de tegenvallende animo. Deltalinqs was samen met het Havenbedrijf Rotterdam en concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) organisator van het voorlichtingsevenement. ,,De uitnodigingen zijn op een ongelukkig tijdstip verstuurd'', zegt ook Sjaak Poppe van het Havenbedrijf.



Deltalinqs had het ook afgeraden, maar de ACM wilde het congres per se zo kort mogelijk houden na de presentatie van een spraakmakend onderzoek van de Vrije Universiteit naar de naleving van de concurrentieregels in de Rotterdamse haven. Een meerderheid vindt het er normaal om met concurrenten af te spreken om geen klanten van elkaar af te pakken, concludeert VU-onderzoeker Adriaan Denkers. Ook weet meer dan de helft van de havenondernemers niet dat het verboden is met andere bedrijven te praten over offertes.



De VU deed het onderzoek in opdracht van de ACM. Die heeft de haven al een tijdje in het vizier. Zo kijkt ze, onder meer, naar de samenwerking tussen sleepbedrijven. ,,Het VU-onderzoek moet voer bieden voor de dialoog'', zei ACM-directeur Michiel Denkers bij de presentatie vorige maand. Meteen gingen de uitnodigingen er uit voor het symposium.