Grootste gayfeest ter wereld krijgt Rotterdams tintje

Dat homoseksualiteit nog lang niet door iedereen wordt geaccepteerd, bleek onlangs maar weer eens toen een lesbisch stel mishandeld werd op het Schouwburgplein in Rotterdam omdat ze hand in hand liepen. Die bekrompenheid is al jaren een doorn in het oog van partygoeroe Ted Langenbach.

In de zomer van 2000 opende Langenbach de deuren van club Now&Wow aan het Sint Jobsveem. Feestavonden met een hoog vrijheid-blijheid gehalte en waar iedereen welkom is. Remon van Droffelaar, beter bekend als Remon Lacroix, gaat onder de vleugels van Langenbach nog een stapje verder en organiseert in club Now & Wow feesten speciaal voor de gayscene.

,,Ik was ontevreden met wat er allemaal te doen was voor gays, ik vond de feesten veel te plat. Niet sexy. Daarom begon ik in 2001 Now&Wow mijn eigen feesten, Liberated. De sky was the limit, alles kon’’, vertelt Remon, zelf homo, met een glimlach om zijn lippen. Overigens waren zijn feesten ook voor hetero’s. ,,Maar niet iedereen kon ertegen. Hard core porno on stage, maar wel in een heel mooie filmische setting. Het was wel echt de avond van de homo’s. Iedereen was tolerant tegen iedereen, en intolerant tegen intolerante mensen.’’

Singapore

Quote Op Milkshake Brazilië is iedereen welkom. Zo zou eigenlijk het hele leven moeten zijn Dj Remon Lacroix Gays en lesbiennes van over de hele wereld komen naar Rotterdam voor de Liberated feesten die vier jaar lang elke twee maanden worden georganiseerd. Van België tot Singapore. Ook op verschillende gay prides heeft Lacroix een stage met Liberated, zoals de homo parade in Tel Aviv. Morgen draait Lacroix op hét gayfeest der gayfeesten in São Paulo waar jaarlijks zo’n 5 miljoen feestgangers van over de hele wereld naar toe gaan.



Hij draait op het festival Milkshake dat morgen haar eerste Braziliaanse editie beleeft. Ted en Pietra verzorgen met Superwow de styling van dit festival van Marieke Samallo die in de beginjaren van Now&Wow de marketing deed voor de club. ,,Marieke en ik komen uit de stal van Langenbach’’, blikt Remon terug.

De styling verzorgen voor een festival in Nederland is één ding, maar de styling voor een festival op het grootste gayfeest aan de andere kant van de wereld is heel andere koek. Een hele bevalling volgens Ligura die al weken bezig is met de voorbereidingen en ervoor moet zorgen dat alle kostuums en stage-attributen op tijd in Brazilië aankomen.