Grootste meeuwenkolonie laat zich niet verjagen

In de konijnenholen nestelen bergeenden, in januari heeft de ecoloog 300 wintertalingen - een klein soort eend - geteld. De vogelaar heeft in de vallei visdieven gespot, en kok- en zilvermeeuwen, de kievit is present en zangvogels als de graspieper en de kneu.



Het lijkt heel wat, die 41 hectare 'nestland' in de Vogelvallei. Maar het nieuwe natuurgebied valt in het niet bij de 1.300 hectare van het toenmalige natuurgebied De Beer. Rond 1900 repten verslagen van 10.000 paar visdiefjes die daar broedden, van kluten en de dwergstern. Maar denk niet dat de mens ook in die tijd de vogels ongemoeid liet. Eieren werden geraapt, veren verzameld. Het nam zulke vormen aan dat de vogelstand ernstig in gevaar kwam. De Beer was een 'verzamelplaats van stroopers en ander gespuis'.



Maar De Beer is weg en Rotterdam wil elk plekje van haar haven benutten. Neem dat lapje grond net buiten de Vogelvallei. In het struweel daar broedt de lepelaar, nou ja, die wilde daar broeden. Met oog op een nieuwe huurder is het Havenbedrijf niet gediend van deze vogel met zijn lepelvormige snavel en kwieke kuif. Speciaal opgeleide honden rennen nu achter de lepelaar aan. Bakker: ,,Dat lukt deels, ze wijken nu uit naar de vallei. Ik heb goede hoop dat ze nu daar gaan broeden''.