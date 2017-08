Grote brand bij Esso in de Botlek is geblust

Volgens berichten op sociale media is er in de omgeving van de brand sprake van een sterke oliegeur. Het luchtalarm is in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet afgegaan, wel klonk het alarm op het terrein zelf. De brandweer heeft opgeschaald tot GRIP 2, nadat er in de raffinaderij alarm is geslagen. GRIP 2 houdt in dat de omgeving van de brand last kan hebben van de vlammen.



Berichten dat de schoorsteen van het gebouw op instorten staat, werden door de woordvoerder van Exxonmobil tegengesproken. Hulpdiensten adviseerden omwonenden - waaronder ook mensen in Spijkenisse en Hoogvliet - uit de buurt van de rook te blijven. Ramen en deuren moesten gesloten blijven.



Judith van der Pols uit Abbenbroek laat weten dat er zwarte roetdeeltjes zijn neergedaald: ,,Alles is hier bedekt met roet. Auto's, vrachtwagens, de witte kussens van de tuinstoelen. Ik heb gehoord dat het ook het geval is in Oudenhoorn."



Het Rotterdamse havengebied telt 450.000 'buren'. Zij werden onlangs ook opgeschrikt door een grote brand bij Shell Pernis, die er voor zorgde dat de raffinaderij dagen plat lag.