Grote brand in loodgietersbedrijf in Oude Noorden bijna onder controle

UpdateIn een loodgieterswinkel aan de Jacob Catsstraat in Rotterdam is een vanmorgen rond 11.15 uur een brand uitgebroken. Door de brand ontploften aanwezige gasflessen. Er gingen veel hulpdiensten naar toe, waaronder brandweer en ambulances. Omliggende huizen zijn ontruimd. De brand is bijna onder controle.

Het loodgietersbedrijf Mac-Lean is vanmorgen in vlammen opgegaan. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat gastflessen die waren opgeslagen, zijn ontploft door de brand.

In totaal zijn er veertien woningen, twee winkels en twee garages ontruimd tijdens de brand. Jasper van Vugt, van de veiligheidsregio Rijnmond: ,,We zijn nu aan het inventariseren wie er weer naar huis kan. De kans is groot dat sommigen voorlopig nog niet naar huis kunnen.'' De omwonenden worden opgevangen in de Evangelische kerk aan de Noordsingel.

Een buurvrouw hoorde vanmorgen een harde knal en alarmeerde de politie. De woning van de vrouw is flink beschadigd door de keiharde knal. Haar tuin en de ramen zijn zwartgeblakerd. De knal was dusdanig hard, dat de vrouw vreest voor scheuren in haar woning.

De zaak is op zondag gesloten. Het ziet ernaar uit dat er geen gewonden zijn gevallen.