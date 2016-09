Grote fruitroof bij ERP in Ridderkerk opgelost

Het was een brutale roof. Met een vrachtwagen stalen de dieven dinsdagavond 30 augustus liefst 42 pallets uit de loods aan de Handelsweg. Menno Reijgersberg van Europe Retail Packing (ERP) sloeg alarm, met een gedetailleerde opsomming van de ontvreemde pallets sinaasappelen, citroenen, limoenen en mandarijnen.



Een boer die net koelruimte had verhuurd aan een fruithandelaar voor het stallen van dezelfde hoeveelheid vruchten sloeg aan op deze lijst en nam contact op. De politie is ingeschakeld en Reijgersberg heeft zijn waar opgehaald. ,,Ik ben gebleven tot de laatste pallet in de vrachtwagen stond.''



Doorverhandeld

Het fruit heeft zijn weg al gevonden naar de winkels. ,,Het heeft goed gekoeld gestaan en citrus kun je lang bewaren.'' 90 procent van het fruit is teruggevonden. 10 Procent was al doorverhandeld. ,,De handelaar krijgt daarvoor een rekening.'' Die heeft op zijn beurt tegenover de politie verklaard dat hij niet wist dat het fruit gestolen was.



Reijgersberg gelooft dat niet. ,,Het is aan de politie, maar deze man kon geen factuur laten zien.'' Europe Retail Packing verpakt fruit voor diverse handelaren. Het hoofdkantoor staat in Poeldijk. ,,Diefstal komt in iedere branche voor, maar een roof van deze omvang heb ik nog nooit meegemaakt.''



Voor Reijgersberg was het aanleiding flink alarm te slaan. ,,Vaak wordt diefstal stilgehouden uit schaamte, maar ik wilde het opgelost hebben en dat de rovers achterhaald zouden worden. Ik ben blij dat het effect heeft gehad.''