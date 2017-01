Grote kans op natte voeten op de kades in Rotterdam

Het verwachte waterpeil in de stad Rotterdam is bepalend voor de vraag of de Maeslantkering dichtgaat. ,,Hoe hoog het water is in Hoek van Holland, is niet van belang", zegt Anneke Heinecke van Rijkswaterstaat. ,,Daar is een hoge waterstand niet zo erg. In de stad heeft dat wel meteen effect."



Drie meter hoger water dan het NAP (Normaal Amsterdams Peil) zorgt bijvoorbeeld op het Noordereiland al voor rivierwater tegen de gevels, is te zien op de digitale waterkaart die de gemeente Rotterdam gisteren introduceerde. In de kaart is ook de hoogte van de straat verwerkt. ,,Zo kun je zien of je schade kunt verwachten of dat je de zandzakken klaar moet zetten bij een bepaalde waterstand", zegt Dixie Hoek van de gemeente Rotterdam. Het was de bedoeling om de kaart volgende week online te zetten. ,,Maar dat hebben we vanwege de verwachte waterstanden van vrijdag maar vervroegd."



Springtij in combinatie met ruig weer op de Noordzee is de oorzaak van de hoge waterstand van vanmiddag. Door de harde wind wordt het zeewater tegen de Nederlandse kust gestuwd. Als een waterstand van 2,60 meter is bereikt, gaat de kering dicht. En dat is eerder dan normaal. ,,Het is een testsluiting", legt Anneke Heinecke van Rijkswaterstaat uit. ,,Afgesproken is dat de kering altijd dicht gaat bij drie meter. We testen de kering elk jaar in de zomer, als het rustig weer is. Maar omdat we zeker willen weten dat de kering ook bij storm functioneert, is besloten ook bij hoogwater eenmalig te testen, maar niet meteen bij het hoogste niveau, voor de veiligheid. Zo kunnen ook onze medewerkers oefenen."



Dat oefenen is wel nodig, want de kering is maar één keer eerder gesloten voor hoogwater: tien jaar geleden, in 2007. Vanaf 8 november om tien over elf 's avonds was de kering bijna een heel etmaal gesloten.



Flauwekul

Voor de scheepvaart heeft de sluiting van de Maeslantkering ingrijpende gevolgen, want de kering ligt in de monding van de Nieuwe Waterweg. ,,Maar de haven gaat niet dicht!", zegt Tie Schellekens van het Havenbedrijf. ,,Dat wordt vaak gezegd, maar dat is je reinste flauwekul. Meer dan de helft van de overslag vindt plaats op de Maasvlakte en het westelijk havengebied. Het Calandkanaal blijft gewoon open. Alleen de stadshavens zijn dicht en een klein gedeelte van de Botlek, het oude havengebied waar Vopak en Esso zitten."