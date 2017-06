Grote tentamenfraude bij ROC Zadkine

Naar gisteren bekend is geworden heeft het Zadkine 60 tentamens van 41 mbo-studenten aan de opleiding logistiek ongeldig verklaard. De tentamens dienden als voorbereiding op het examen later dit jaar. Door het geknoei zijn de tentamens van 79 studenten uitgesteld. In totaal volgen 700 leerlingen de opleiding logistiek.



Volgens woordvoerder Robbert Poort van het Zadkine handelden de medewerkers - twee docenten en een teamleider - niet om er zelf beter van te worden. ,,Ze zijn erg begaan met het lot van de studenten. Ze dachten de jongeren, van wie sommige moeilijk meekomen in de klas, te helpen door ze vooraf te helpen. Doorgeschoten tentamentraining noem ik het maar.''



Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf betwijfelt die lezing. Bij haar partij meldde zich een klokkenluider met een heel ander verhaal. ,,Wat wij begrijpen, is dat de teamleider dit gedrag stimuleerde. De school wordt afgerekend op haar prestaties en als die ondermaats zijn, dreigen slechte docenten hun baantje te verliezen. Ongehoord natuurlijk.''