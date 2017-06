Grote verkeersproblemen ten zuiden van Rotterdam

Verdachte douanier mag van rechtbank op vakantie

7 juni In het proces rond het corruptieschandaal in de Rotterdamse haven wordt naast hoofdrolspeler Gerrit G. (57) nog een douanier verdacht van het doorlaten van drugs: Rotterdammer Gert V. (48). Hij ontkent in alle toonaarden, was al op vrije voeten en mag nu van de rechtbank zelfs op vakantie naar Curaçao.