Grote wapenvondst in Rotterdamse flat

Afgelopen week deed de politie een spectaculaire vondst. In een appartement in het Scheepvaartkwartier werd ruim 182.000 euro gevonden. Het geld stond in een boodschappentas in een kleedkamer. In een auto in de parkeergarage van het pand vond de politie zes automatische vuurwapens. Het gaat onder meer om Skorpions, een populair wapen in de onderwereld.



De geld- en wapenvondst werd gedaan na een controle van een auto die opvallend rondreed in de buurt. De twee inzittenden, een 28-jarige Rotterdammer en een 22-jarige man uit Breda, zijn aangehouden op verdenking van witwassen.



Telefoons

In het appartement werd een grote hoeveelheid mobiele telefoons gevonden, voor de politie een aanwijzing dat er in drugs wordt gehandeld. Omdat het vermoeden bestond dat er wapens lagen in de woning van de verdachte uit Breda is ook dat huis doorzocht. Er werden daar geen wapens gevonden.





Politie en justitie onderzoeken de zaak verder. De twee verdachten blijven in ieder geval dit weekeinde nog vastzitten.



De vondst in het appartement in het Scheepvaartkwartier is geen uitzondering. Regelmatig worden woningen alleen gehuurd om wiet te kweken, drugs op te slaan, drugs te verhandelen of wapens te verstoppen. Daar zijn de appartementen goed voor geschikt. Er zijn geen buren die naar binnen kunnen gluren, het vele bezoek kan anoniem en ongemerkt in en uit lopen en de huizen zijn goed geïsoleerd: de buren merken er weinig van elkaar.



Het zijn geen kruimeldieven die zich hoog en onbespied in de Rotterdamse woontorens verschansen. Het gaat om grootschalige drugshandel, die hand in hand gaat met wapengekletter. Het is trouwens geen puur Rotterdams fenomeen. In Amsterdam gebeurt hetzelfde, meldde Het Parool vorige week.