Grotekerkplein wordt groene oase in hartje Rotterdam

Vóór de werkzaamheden uit zullen de archeologen van Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) speuren naar ondergrondse resten van de oude stad. Daarbij wordt óók gegraven op de plek waar het geboortehuis van Erasmus heeft gestaan, zegt projectleider Sebastiaan van de Ven. In dit hofje achter de Hoogstraat komt in de toekomst een kunstwerk, dat het huidige bord met tekst en uitleg moet vervangen.



Met het 'stadspark' en de recent aangelegde perken op de Binnenrotte wordt het Laurenskwartier in een klap 'n stuk groener. Het gebied rond de Laurenskerk krijgt vakken met beplanting, gras en 'extra bomen met een flinke stam'. De exemplaren die er al staan, blijven nagenoeg allemaal behouden. ,,De omgeving wordt knusser, compacter en oogt veel vriendelijker'', zo luidt de uitleg.



Twee stapjes

Het 2,8 miljoen euro kostende karwei is in tweeën geknipt: eerst komen de hofjes - nu nog saaie parkeerplekken - en het terrein aan de zijkant van de kerk aan bod. Begin volgend jaar gaat het plein zélf op de schop. Het beeld van Erasmus wordt 'twee stapjes' naar voren gezet. ,,We zorgen dat er een goede aansluiting komt op de Binnenrotte. Bovendien wordt het aantrekkelijker om vanaf de Hoogstraat en de Meent het park in te wandelen.''



Onder het gras komen zogenoemde 'lavakorven': pakketten steen die dienst doen als wateropvang. ,,Op die manier kunnen we het regenwater van de kerk en het voorplein afvoeren, zonder het riool te belasten.''