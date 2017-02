Grotere bakfiets voor Rotterdamse schillenboer

Nieuwe 'Nijntje op z'n Rotterdams' van Cox en Nicodem

9:39 Na het succes van de eerste Rotterdamse vertaling van een Nijntje-boekje, mochten ras-Rotterdammers Gerard Cox en Bert Nicodem een opvolger maken. Zaterdagmiddag presenteerden ze in boekhandel Snoek in Rotterdam met trots Nijntje in de diergaarde opse rotjeknors. Jaap de Jong, waarnemend directeur van Diergaarde Blijdorp, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.