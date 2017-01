Gudde: Feyenoord City verantwoord en kansrijk

Feyenoord City vergt een lange adem. Het eind 2016 bij de gemeente Rotterdam ingeleverde masterplan betreft niet alleen een nieuw stadion voor 63.000 toeschouwers 'aan de waterkant' maar ook een derde leven voor de huidige Kuip, waarin onder andere appartementen, de Feyenoord Experience en een bierbrouwerij komen. Het oude en het nieuwe onderkomen worden verbonden door 'de Strip', met horeca, vermaak, een bioscoop en een hotel. Gudde: ,,Inderdaad, hier is sprake van een 'meer dan gebruikelijk programma'.''



De gemeenteraad hakt in april een knoop door over een bijdrage aan de toekomstige voetbaltempel-aan-de-Maas, in de vorm van 40 miljoen euro aan aandelen. Uiteindelijk moet er 365 miljoen euro op tafel komen om de kosten van het stadion te dekken; de helft bestaat uit eigen vermogen, de rest uit vreemd vermogen. Feyenoord City stelt dat de belangstelling onder financiers en beleggers groot is.



Gudde wees erop dat in seizoen '22/'23 de verhuizing uit de Kuip een feit moet zijn. ,,We moeten nog geduld hebben met de realisatie maar dan hebben Rotterdam en Feyenoord ook iets staan.''



Railseats

De komende vijf jaar zal er nog worden geïnvesteerd in de huidige thuisbasis van Feyenoord. ,,Helemaal zeker is het nog niet, maar de kans is groot dat er komende zomer aan de gele zijde op verzoek van supporters enkele vakken met zogenaamde railseats verrijzen. Formeel zitplaatsen, maar in gebruik staanplaatsen.''



Gudde is blij met de terugkeer van Oranje, evenementen als de Monster Jam en de cabaretshow van Jandino, om zo de periode tot de oplevering van het nieuwe stadion 'zo optimaal mogelijk te overbruggen' te overbruggen.