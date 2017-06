Háááátsjoe

COLUMNSommige mensen bulken van het talent. Die kunnen prachtig schilderen, paaldansen, fierljeppen of kogelslingeren, zijn begaafd krotenkoker, koekenbakker of zeiklijster. Kunnen rap fietsen én rap kakken tegelijk. Jaloersmakend, die uitblinkers!

Ik kan hard niezen. Luidkeels. Dat de pannen van het dak vliegen, de ramen vibreren in de sponningen. Dat is deels aanleg - mijn vader was ook behept met een prominente proest - en deels een stukje training. Vaak dondert het twee keer op rij, een gevoel van onoverwinnelijkheid maakt zich dan van mij meester.

De vroege zomer is voor volumeniezers zoals ik een zegen. U weet wel, met hele wolken ronddwarrelende pollen in de lucht, stuk voor stuk frivole neusvleugelkietelaars - jawel! - die het innerlijke reukorgaan danig weten op te hitsen. Kriebeltje links, kriebeltje rechts en na een kort aanloopje volgt de explosie. En dan maar hopen dat iemand verderop in de zaal m'n huig voorbij heeft zien schichten.

Quote Bolle wangetjes, met een muizenpiepje er- achteraan. Pure kunst De Nies! Je hebt ze in verschillende soorten. In de tram zag ik pas een dame langdurige voorbereidingshandelingen treffen. Inclusief het paniekerig wroeten naar een papieren zakdoekje in een te volle tas, om vervolgens een charmante, binnensmondse eruptie te produceren. Bolle wangetjes, met een soort muizenpiepje erachteraan. Pure kunst!

Een collega van me (uit piëteit met het slachtoffer houd ik zijn naam geheim) niest als een verkouden zeehondje; hij produceert dan een serie aandoenlijke, koddige kefjes achter elkaar, en trekt daarbij een gezicht alsof hij zojuist een hele kist citroentjes heeft leeggezogen. Een soort anti-nies, zeg maar.

Pas had ik een piekervaring. In de CS-hal, met niestechnisch de perfecte akoestiek, bulderde ik ongegeneerd twee maal. Agenten die een kwispelende speurhond - nee, niet die overgewaardeerde Bumpert - aan het trainen waren, keken gealarmeerd op, reizigers hielden de pas in en wendden hun verschrikte blikken massaal in mijn richting. Die luidruchtige uitbarsting staat geheid met stip genoteerd op de Schaal van Richter.