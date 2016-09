Haagse handen lappen de Markthal

Glazenwasser Herman Wouda (45) staat op eenzame hoogte. Geroutineerd glijdt zijn wisser over één van de grote ramen in de gigantische glazen pui van de Markthal, zodat dit indrukwekkende venster strakjes weer smetteloos kan schitteren in de zon. ,,Gegarandeerd zonder strepen en druipers'', zal hij even later met een sappige Hofstedelijke tongval uitleggen.



Zijn futuristisch vormgegeven hoogwerker met vier zijsteunen en hippe rupsbanden - een soort Marslander op aarde - brengt de doorgewinterde ramenlapper in elke uithoek van de 561 panelen tellende wand. ,,Hij gaat 40 meter hoog en heeft een groot bereik. Hiermee kan ik de hele Markthal bestrijken.''

Door in zijn stalen bakkie op wat knoppen te drukken, klappen de uitschuifbare armen van het voertuig in en staat Wouda ('Ik ben echt een superrasechte Hagenees en ADO-fan') in een mum van tijd weer op Rotterdamse bodem. En ja, zegt hij vrijwel meteen, de wereldberoemde koop­kathedraal in de Maasstad boenen, dat laat zijn glazenwassershartje wel sneller kloppen.



,,Weet je, dit is een echte prestigeklus'', vertelt hij. ,,Dat ik straks thuis kan zeggen: ik doe de Markthal. Snappie? Mensen staan hier te kijken wat je aan het doen bent, en je krijgt waardering. Mooi waar je mee bezig bent, zeggen ze dan, fantastisch.''



Zijn bedrijf Rietbroek uit Rijswijk lapt half Rotterdam. De Maastoren, De Rotterdam, Ikazia, de Weena­toren. Maar ook Rotterdam Centraal zag er spic en span uit nadat de raamacrobaten hun kunsten hadden vertoond. ,,Gek eigenlijk'', klinkt het, ,,dat veel Hagenezen in Rotterdam zemen en Rotterdammers in Den Haag. Want zo is het. Van gedoe met concurrenten hebben wij geen last.''

