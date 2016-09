Haast met gas voor cruiseschip AidaPrima

Nu lopen de aggregaten, die het schip van stroom voorzien als het in Rotterdam bij de Wilhelminapier ligt, nog op gasolie. Omdat de drijvende vakantiepaleizen hun gasoliewalm vlakbij de milieuzone uitwasemen is daar veel kritiek op.



Het vloeibare gas lng is aanzienlijk schoner, maar die brandstof is nog zo nieuw in de scheepvaart dat er aparte vergunningen voor nodig zijn. In afwachting van die procedure wil de gemeente alvast een gedoogbeschikking afgeven.



Donderdag is voor omwonenden een informatiebijeenkomst. De gemeente verwacht vooral vragen over veiligheid te krijgen. De AidaPrima, dat Rotterdam wekelijks aan doet, is een van de weinige schepen dat ook op lng kan draaien.