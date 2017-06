,,How long warten? Ein hour, zwei hour?” Hoe lang moet hij hier nog wachten, wil de Spaanse vrachtwagenchauffeur weten. Hij staat al twaalf uur met zijn witte truck geparkeerd op Maasvlakte Plaza, een groot parkeerterrein in het havengebied met een restaurant en douches. Zijn oplegger is leeg en het is maar de vraag wanneer die weer gevuld wordt. Hij moet bij de terminal van APM zijn en daar ligt alles stil. De chauffeur spreekt geen Nederlands en op warten en hour na nauwelijks Duits of Engels. Praten via Google Translate vindt hij te veel gedoe. Maar zijn lichaamstaal is glashelder: hij wrijft zijn duim en wijsvinger over elkaar. Deze hack-aanval kost klauwen met geld. De terminals van APM op Maasvlakte 1 en 2 liggen op hun gat sinds een gijzelaanval van hackers. Er worden geen containers meer afgeleverd en opgehaald. Dat betekent dat er geen werk te doen is voor containerschepen, binnenvaartschepen en vrachtwagens. Er rijden voorlopig nog wel containertreinen naar de terminal, al kunnen ze daar niet worden gelost. ,,We gaan ervan uit dat de problemen zich toch snel zullen oplossen,’’ zegt Wolfgang Klepatsch van trein-operator ILG. ,,APM is een gerenommeerd bedrijf.’’

Gordijnen omlaag

Vrachtwagenchauffeurs zonder werk worden sinds dinsdagmiddag verwezen naar het winderige Maasvlakte Plaza. Het Plaza-personeel hield rekening met grote drukte, maar die bleef achterwege. Gistermiddag waren slechts 73 van de 359 parkeerplekken bezet. De regen laat het asfalt van het enorme terrein glimmen. De aanwezige trucks staan verspreid, alsof ze zo ver mogelijk bij elkaar vandaan willen zijn. Bij de meeste chauffeurs hangen de gordijnen omlaag. Zij halen slaap in na nachtwerk of ze omarmen de mega-hack zo relaxt mogelijk. Zlatko Dinov uit Macedonië is nog klaarwakker. Op zijn rode vrachtwagen staat een grijze Maersk-container vol rollen plastic, opgepikt uit Duitsland. ,,Die kan ik nergens kwijt”, zegt hij. Hij werkt voor een Bulgaars transportbedrijf en werd verrast door de dichte hekken bij APM Terminals. ,,Mij is niks verteld, dus nu sta ik hier. Al twee uur.” Lading of geen lading, het maakt Dinov persoonlijk weinig uit. Het is zijn baas die eronder lijdt, de chauffeur krijgt zijn salaris toch wel - 15 euro per dag. Maar hij vindt het niet fijn om op deze afgelegen parkeerplaats te moeten wachten. ,,Er is hier niks te doen en ik heb geen bier. In het restaurant misschien? Dat is voor mij veel te duur.”

Aan de andere kant van het terrein wast de Spaanse chauffeur Jorge Tnelles zich in zijn cabine met een natte handdoek. Hij wacht hier nog niet lang – pas een uur – maar hij maakt zich op voor een saaie middag, of misschien zelfs meerdere dagen. ,,Hack, terrorist”, zegt hij lachend. Zijn werkgever lichtte hem op tijd in over de digitale aanval op de terminal, en regelde zelfs een plan b. Tnelles mocht zijn container bij een andere terminal afzetten. ,,Nu moet ik wachten. Tot APM weer in weer bedrijf is of tot mijn baas ander werk heeft geregeld.”

'Uitzonderlijke situatie'

Dat laatste kan wel eens de reden zijn van de relatieve rust op deze opvangplek voor vrachtwagens. Een Nederlandse chauffeur wil best uitleggen hoe zijn werkgever dit oplost, maar enkel anoniem. ,,Want er heerst behoorlijke paniek, ondanks de oplossingen die worden gezocht”, zegt hij zenuwachtig. Volgens hem zijn transportbedrijven met ‘goede connecties in de Rotterdamse haven’ op zoek gegaan naar alternatief werk. APM is lang niet de enige terminal, dus proberen zij containers te ritselen bij andere overlaadplekken. Daar is het extra druk, omdat schepen óók naar alternatieve terminals uitwijken om hun lading te brengen.



Want zo rustig als het op deze truckersparkeerplaats is, zo druk is het op de kantoren van transportbedrijven en binnenvaartondernemingen. Bij Danser wordt volgens directeur Ben Maelissa gewerkt aan een ‘moeilijke puzzel’: het nieuwe vaarschema voor de binnenvaartschepen. ,,Wij hebben sommige schippers héél even laten wachten, maar ze al snel een andere kant opgestuurd. Inmiddels hebben wij van APM vernomen dat dit nog wel even gaat duren. Via een Gmail-account, want hun eigen systeem ligt er natuurlijk uit.”