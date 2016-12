Hack-les: Zet tieners achter de laptop en wég is je geld

Attentie, attentie! Let goed op, Werner Alsemgeest. Ja jij, die blonde man die bij accountantskantoor Deloitte in Rotterdam werkt. Vijftig kinderen hebben sinds gisteren toegang tot je privéleven. Ze kunnen zien wat je doet in huis en op je computer. Ze kennen je wachtwoorden en lezen al je mails. Je bankrekening en geheimen zijn niet langer veilig.



Toegegeven, deze Werner Alsemgeest wist dat hij als proefpersoon diende voor de tieners die gisteren in Rotterdam een speciale les kregen in digitaal inbreken. Als echte hackers volgden en imiteerden zij zijn sporen - om zo te leren over de risico's van digitalisering.



,,Goedemiddag, ik heb net een nieuwe telefoon en ik ben mijn wifi-wachtwoord kwijt. Kunt u mij helpen?'', bromt Luke Weerheim (13) met een overdreven lage stem in de telefoon. ,,Mijn adres ter controle? Komtie...".



Eén telefoontje

Luke doet zich voor als Alsemgeest, van wie hij net in vijf minuten op internet heeft achterhaald waar hij woont, werkt en studeerde. Met één - fictief - telefoontje naar een internetprovider kraakt de puber het thuisnetwerk van Alsemgeest en daarmee diens privacy. Opdracht 1: geslaagd.



Luke is een van de jongeren die meedoen aan het hack-lab van Deloitte, Havenbedrijf Rotterdam, de politie en gemeente. De lesdag moet jonge computerfanaten enthousiast maken voor het cyber-inbraakvak.



Want de vraag naar 'ethische hackers', die steengoed zijn in het vinden én dichten van veiligheidsrisico's, is enorm, zegt Jilles Groenendijk - zelf zo'n hacker bij Deloitte. ,,Steeds meer processen zijn gedigitaliseerd en steeds meer bedrijven en veiligheidsdiensten zijn digitaal met elkaar verbonden. Al die computers moeten veilig zijn en daar zijn talenten voor nodig.''



Trucjes

Luke houdt wel van een potje hacken. ,,Thuis pas ik graag de code van een spelletje aan, zodat ik opeens in level 100 zit'', grinnikt hij. Siep van Etten (12) kan hierover meepraten. ,,Ik heb trucjes waardoor ik veel nepgeld krijg in games. Eigenlijk mag dat niet, maar valsspelen geeft mij evenveel voldoening.''



De professionele hackers van Deloitte lachen voorzichtig om de streken van de 47 jongens en 3 meisjes. Ze hopen dat de liefde voor het vinden van achterdeuren groeit en op een dag wordt ingezet om de veiligheid van bijvoorbeeld de haven of onschuldige mensen als Werner Alsemgeest te vergroten. ,,Wat je hier leert, mag je alleen gebruiken op een goede manier. Beloven jullie dat?'', zegt hacker Linda Peursum meermaals indringend tijdens de les.



Celine Brasser (13) weet al dat ze moet oppassen met hacken. ,,School kan via een app volgen wat wij op de laptop doen. Ik wist dit te omzeilen, waardoor ik toch kon gamen in de les. Ik ben niet geschorst, maar leerlingen die de foto van een leraar op een bloot lijf plakten en rondstuurden wel.''