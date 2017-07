Hackalarm is nu al in de maak

De wens van de Rotterdamse havenmeester René de Vries wordt in ijltempo vervuld. Die wil een meldplicht voor bedrijven in de Rotterdamse haven wanneer ze zijn getroffen door een cyberaanval, zodat de brandweer, politie en Rijkswaterstaat meteen kunnen reageren. Bijvoorbeeld om verkeerschaos het hoofd te bieden die kan ontstaan als de computersystemen van containerterminals zijn platgelegd en trucks voor gesloten poorten komen te staan.



,,We gaan zo snel mogelijk rond de tafel met de havenmeester en de andere betrokkenen'', zegt woordvoerder Ruud Natrop van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de organisatie waar de brandweer, ambulancedienst en de rampenbestrijding onder vallen.



De organisatie is het volledig met De Vries eens dat hacks in de Rotterdamse haven zulke grote gevolgen kunnen hebben voor de samenleving dat hulpdiensten daar snel op moeten reageren. ,,Na de zomer willen we een uitgebreid plan hebben liggen voor het hackmeldpunt bij ons.''



APM

Aanleiding voor De Vries' oproep is de hack die vorige week twee containerbedrijven van APM uitschakelde. Het was de eerste grote cyberaanval waarmee de haven te maken kreeg. De havenmeester, die naast zijn verantwoordelijkheid voor het vaarverkeer ook Port Cyber Resilience Officer is, werd door APM gealarmeerd. Op zijn beurt seinde hij de politie, brandweer en Rijkswaterstaat in. Dat is goed gegaan, maar het kan beter worden geregeld, constateert hij in een terugblik. Bedrijven zijn namelijk formeel niet verplicht alarm te slaan bij de hulpdiensten.



Volgens De Vries is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de aangewezen organisatie voor zo'n meldpunt. Het havenbedrijfsleven ondersteunt, bij monde van koepelorganisatie Deltalinqs, zijn oproep. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond neemt de handschoen op. ,,Het gaat om het optreden tegen de gevolgen van een cyberaanval. Wij vinden het bij ons thuishoren'', reageert Natrop. Het hackalarm staat hoog op de verlanglijst van de Veiligheidsregio, stelt hij. Zeker nu de urgentie is gebleken.