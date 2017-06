Hagenaar (39) aangehouden voor babbeltrucs in meerdere steden

De verdachte volgde ouderen op straat tot aan hun woning en vertelde vervolgens dat er was ingebroken. Hij bood zijn slachtoffers vervolgens aan te helpen met het blokkeren van hun bankpas. Nadat hij hun pas had bemachtigd, belde hij ze op terwijl zich voordeed als agent. De verdachte wist zo achter de pincodes van de slachtoffers te komen, om vervolgens geld op te nemen van hun rekeningen.

De agenten hielden de man gisterochtend aan in zijn woning in Den Haag. Bij de doorzoeking van het huis is contant geld in beslag genomen. De politie kijkt of er nog meer aangiftes zijn binnengekomen van dergelijke babbeltrucs.