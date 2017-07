Hakken en breken voor nieuw warenhuis Hudson's Bay

Wie straks de nieuwe Hudson’s Bay instapt, komt terecht in één groot warenhuis. Zonder wanden, groter dan het vroeger was. Het oude pand, dat na het faillissement van de V&D lange tijd leegstond, is helemaal gestript. Zestig grote containers en twintig kleinere containers met afval zijn weggevoerd. ,,De plafonds, de elektriciteitskabels tot aan de sprinklerinstallatie aan toe, alles is nieuw’’, vertelt De Winter. Muren zijn verdwenen, zoals die van de H&M die hier vroeger zat. Nieuwe muren zijn neergezet waar vroeger de kleine winkeltjes zaten. Deze zijn van Topshop, de Britse modegigant. In de kelder komt de outlet Saks Fifth Avenue.



Na het slopen is het opbouwen begonnen. Overal zitten tegelzetters op hun knieën. Tussendoor lopen andere vaklieden. Aan de buitenkant komen overal witte platen van marmer met veel glas. ,,Je krijgt het idee dat het gebouw zweeft.’’ Het is in de stofwolken moeilijk voor te stellen hoe over enkele weken de rekken staan met kleding van bekende merken als Tommy Hilfiger en Nike. Of Nederlandse merken als G-Star en Denham.