'Hamas-congres' werkt als splijtzwam in politiek

PvdA-raadslid Marco Heijmen vraagt vandaag opnieuw een debat aan, nadat hij 'met tal van vragen' is blijven zitten na de verhitte raadsdiscussie van donderdag. ,,De eerste set vragen van Leefbaar over het bewuste congres is door het college beantwoord, de tweede en de derde rits nam de burgemeester voor zijn rekening. Dat is raar, dat duidt op interne verdeeldheid.''



Burgemeester Ahmed Aboutaleb weersprak die suggestie donderdag al met een technische uiteenzetting. Heijmen is echter niet overtuigd, net zomin als oppositiepartijen SP en VVD. Beide overwegen de debataanvraag te steunen.



Heijmen wil 'een reguliere behandeling van dit heikele punt' tijdens de raadsvergadering van 23 februari. ,,In de actualiteitenraad kan ik alleen de burgemeester bevragen, terwijl ik nu juist van de andere wethouders - met name van die drie van Leefbaar - wil weten waar zij staan in deze discussie over het betwiste recht op vereniging.''



Ook Leefbaar wil opnieuw in debat, eveneens op 23 februari, maar dan opnieuw met de insteek dat de bijeenkomst Palestinians in Europe, voorzien op 15 april in De Doelen, verboden zou moeten worden.