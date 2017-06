Hand in hand op Schouwburgplein bij actie tegen homogeweld

De jongeren van Hangout 010 roepen samen met andere organisaties iedereen op zich aan te sluiten bij de actie. ,,Laten we z'n allen een statement maken. Het is misschien geen groots, meeslepend drama van wereldformaat voor velen, maar wij hebben er dagelijks mee te maken’’, schrijft Gert-Jan Verboom van Hangout010 op zijn facebooksite. ,,Als je vind dat ik met mijn vriend gewoon hand in hand zou moeten kunnen lopen zie ik je daar.’’



Het idee is om in de stad waar Feyenoord kampioen is geworden ‘als kameraden hand in hand staan’. ,,Straatintimidatie, zowel fysiek als verbaal, is onze jongeren helaas niet vreemd.’’



Om 17.00 uur verzamelen de actievoerders zich ter hoogte van de Schouwburg. Om half zes vormen ze een lange hand-in-hand-ketting op het Schouwburgplein. ,,We hopen zoveel mogelijk Rotterdammers te zien om duidelijk te maken dat aan wie je je liefde ook geeft je gewoon hand in hand moeten kunnen lopen in onze stad.’’