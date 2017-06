Hand in hand op Schouwburgplein tegen homogeweld

Zo'n tweehonderd mensen stonden vanmiddag hand in hand op het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam. Ze wilden duidelijk maken dat 'je gewoon hand in hand moeten kunnen lopen in onze stad’.

Op het plein stond een gemengd gezelschap van jong en oud. Ook politieagenten, handhavers en politici deden mee. Ze vormden hand in hand een grote kring en riepen onder meer 'geen woorden maar daden'.

Het protest was georganiseerd door de Rotterdamse homojongeren van The Hang-Out 010. Aanleiding voor de actie is de mishandeling van een lesbisch stel dat vorige week dinsdag hand in hand liep op het plein. Een 18-jarige meisje werd fors toegetakeld.

Een jongen sprak de actievoerders toe: ,,Zelfs als het in de wet staat, dat we allemaal gelijk zijn, is dat in de praktijk niet zo. We moeten blijven streven naar gelijkwaardigheid.''

Twee Rotterdamse meisjes van 14 en 15 jaar oud hebben zich vandaag bij de politie gemeld voor de mishandeling van een lesbisch stel op het Schouwburgplein in Rotterdam.

Een dag later hebben zij ook nog een ander meisje mishandeld. Dit slachtoffer stapte naar de politie nadat zij gelezen had over het belagen van het lesbische stel. Bij deze aanval was geen sprake van enige relatie met de geaardheid van het slachtoffer.

Hand in hand op het Schouwburgplein in Rotterdam na mishandeling van lesbisch stelletje.

