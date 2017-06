Hangjongeren en ouderen in Ommoord lijnrecht tegenover elkaar

Het rommelt in Ommoord. De hangjongeren en ouderen in de Grasbuurt staan lijnrecht tegenover elkaar. Op pad met wijkagent Arjan van Heusden.

Het is een uur of elf 's avonds als de eerste jongens naar buiten druppelen. Ze hebben net de iftar-maaltijd op, want het is ramadan. Waar het begint met twee jongens die uit het Islamitisch Centrum in de Grasbuurt in Rotterdam- Ommoord komen, haken er steeds meer aan. Sommigen komen vanaf huis, anderen van het metro- station.

Het zijn de jongens waardoor vooral ouderen in de buurt niet kunnen slapen. Die zijn angstig door de intimiderende groep van zo'n twintig man en voelen zich onveilig. De politie en gemeente Rotterdam zitten er daarom bovenop. Onzin, vinden de jongens zelf. Ze hangen alleen maar een beetje. Als je met ze praat zijn ze rustig, vriendelijk. Dan proberen ze uit te leggen waar de schoen wringt. Al worden ze ook wel eens opgefokt als ze wéér door de politie worden weggestuurd.

Volledig scherm Wijkagent Arjan van Heusden. © Frank de Roo

Kloof

Quote Die mensen die klagen zijn nog nooit met ons in gesprek geweest Achraf (27) ,,Ik probeer altijd met ze in gesprek te gaan", zegt wijkagent Arjan van Heusden, terwijl hij zijn auto de Fioringras in rijdt. ,,Je moet het probleem van meerdere kanten bekijken. Vanuit het oogpunt van de bewoners die er last van hebben, maar ook vanuit de jongens. Soms hebben ze het zelf niet eens door. Al weet de oudere harde kern donders goed wat er aan de hand is."



Wat er aan de hand is, is misschien wel hét schoolvoorbeeld van de kloof tussen autochtone en allochtone Nederlanders. ,,Wat ze niet kennen, vrezen ze", zegt de 27-jarige Achraf. ,,Die mensen die klagen zijn nog nooit met ons in gesprek geweest. Ze hebben nooit tegen ons gezegd dat ze last van ons hebben. Nee, ze bellen meteen de politie. Wij zouden best met hen willen praten."

Volgens hem is het probleem simpel. ,,Er is hier helemaal niks voor jongeren. Dit probleem speelt al jaren. Toen ik jonger was, heb ik ook gesprekken gevoerd met de gemeente en buurtwerk om iets te bedenken. Maar we hebben geen eigen plekje gekregen en nu is het tot dit gekomen."

Van Heusden snapt dat de jongens ergens willen 'chillen', maar wangedrag tolereert hij niet, vertelt hij. ,,Laten we wel wezen, er zitten jongens bij die meermalen in aanraking zijn geweest met de politie. Om de verkeerde redenen. Je begint met gesprekken en probeert begrip te creëren voor elkaar, maar ze moeten zich wel gedragen. Op een gegeven moment houdt het praten op. Vernielingen en asociaal gedrag kan een politieagent nooit tolereren. Maar er moet een structurele oplossing komen voor de lange termijn. Daarom zijn we bezig met de gemeente en met jongerenwerk om het gezamenlijk aan te pakken."

Machteloos

Want de sfeer in de wijk wordt steeds grimmiger. Toen de politie vorige week twee jongens oppakte wegens belediging en verstoring van de openbare orde, werden daarna zeven autobanden lek gestoken. ,,Als je twintig jongens hebt, gaat er iemand bij zitten die zo zijn woede uit", zegt de 27-jarige Khalid. ,,Het is hun manier om zich te verzetten, ze voelen zich machteloos."

Hij begrijpt dat dit tot angst leidt bij wijkbewoners. Vooral bij de ouderen in de seniorenwoningen, die er nog maar vier jaar staan. Ook zijn er veel klachten over drugsoverlast. ,,Overal heb je coffeeshops, in Zuid, in Noord'', zegt Khalid. ,,Ommoord wordt nog steeds als een ouderenwijk gezien, maar dat is al lang niet meer het geval. Als je die hier niet hebt, kun je verwachten dat drugscriminaliteit hier opkomt."

Als de wijkagent in gesprek is met de jongens komt ook de zus van Achraf langs. De 32-jarige Sharina is onlangs terug verhuisd naar de wijk waarin ze opgroeide. ,,Wij zijn hier opgegroeid, dus de mensen die hier al net zo lang wonen als wij zien geen gevaar in hem" , zegt ze, terwijl ze naar haar broer wijst. Dat zijn donkere huidskleur, grote postuur en zwarte jas met kraag wel intimiderend overkomt op de nieuwe bewoners, vindt Sharina niet gek. ,,Maar dan zetten ze hier een camera neer. Hoeveel geld kost dat wel niet? Waarom gaan ze van dat geld niet op zoek naar een oplossing voor die jongeren? Natuurlijk moet je respect hebben voor ouderen. Ik vind het ook niet normaal als zij slecht worden behandeld. Maar ik denk niet dat dit de oplossing is."

Boetes

De jongens hopen op een voetbalveldje of een pleintje waar ze kunnen hangen zonder dat iemand last van ze heeft. ,,Wij worden er ook gek van dat we telkens boetes krijgen, omdat we in onze eigen straat staan te chillen", zegt Achraf. Diezelfde avond nog worden ze weggestuurd door de wijkagent. Ze luisteren en zoeken een nieuwe plek op.

Voor wijkagent Van Heusden is het van belang dat de jongens zich niet blijven verzetten. ,,Overlast ontstaat bijna altijd als jongeren niet zoveel te doen hebben en nergens anders heen kunnen. Maar zodra er meldingen binnenkomen, moeten we daar iets aan doen. De fase is bereikt dat we een grens moeten trekken", aldus van Heusden.