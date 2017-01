'Ze zeiden dat je daar wel heel vaak bent.' 'Welnéé.' 'Fidan, negen van de tien keer als ik je spreek zit je of op de fiets naar de Jumbo, je bent ín de Jumbo of je rijdt er net weg. Het is je tweede Centraal Station geworden.' Voor mijn werk reis ik veel met de trein. Ik ben verslaafd geraakt aan Rotterdam Centraal Station. Een kleine wereld waar je kunt eten, drinken, shoppen én werken in de Stationshuiskamer. Een plek waar iedereen je kent en je naam weet. Het liefst hang ik er uren rond. Ik moet bekennen dat ik dezelfde verslaving heb ontwikkeld voor onze Jumbo op Zuid. 'Mijn god,' besef ik geschrokken. 'Ik ben een soort oude hangjongere.' Plots besluit ik ermee te stoppen. Het wordt een zware dag. In gedachten stap ik wel tien keer op de fiets naar de Jumbo om iets te halen wat ik niet nodig heb. Ik doe het niet.

De volgende dag ben ik er nog stikchagrijnig van. Een troost: ik moet naar een afspraak mét de trein. Eenmaal op het Centraal Station voel ik me al veel beter. Monter wandel ik naar mijn eerste stop. Starbucks. 'Een white Americano graag!' De verkoper begint een praatje. 'Jij bent toch onlangs weer in Rotterdam komen wonen? Hoe bevalt het? Ben je erg druk met schrijven?' Demonstratief krabbelt hij op mijn koffiebeker: 'Ik weet hoe je heet'.



Een kwartier later is mijn naam nog steeds niet geroepen. 'Maar, uw koffie staat er allang', zegt een verkoopster. 'Een White Americano, toch?' Ik draai de beker om en lees 'Ebru'. 'Wát? Maar ik ben Ebru Umar niet!' Ze kijkt me aan met een blik die haar gedachten verraadt: 'al was je de paus, who cares.' Ze zegt iets anders: 'Onze excuses, mevrouw.'



Ik wil rennen. Heel hard. Naar de Jumbo.