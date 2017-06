Happietaria sluit af met veiling: 20.000 euro voor goed doel

,,Dat is het zeker waard", vindt Kedde. ,,Deze kaas kost in de winkel 20 euro per kilo en daarnaast steun ik nu ook een goed doel." Rotterdammer Matthijs de Snoo bood ook volop op de krat, maar kreeg het net niet de pakken. Uiteindelijk verlaat hij de veiling met meer dan 10 kilo aan Parmezaanse kaas. ,,Ik bood erop omdat het voor het goede doel is", legt hij uit. ,,Dit krijg ik zelf natuurlijk niet op."



Happietaria had dit jaar bijna honderd vrijwilligers. Feike Schuurman (22) is er daar één van. De laatste weken heeft hij bijna dagelijks in de spoelkeuken gestaan. ,,Een goede bezigheidstherapie", aldus de Rotterdammer. ,,Ik kan beter in mijn vrije tijd een bijdrage leveren aan een goed doel dan thuis stil zitten."