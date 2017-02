'Harde aanpak schulden leidt tot nog meer kosten'

Die oproep doet ChristenUnie/SGP in het initiatiefvoorstel 'Heel Rotterdam gaat sociaal incasseren', dat de eenmansfractie vandaag aanbiedt aan het stadsbestuur. ,,Door als gemeente toe te staan dat mensen met schulden worden opgejaagd door allerlei agressieve incassocowboys groeit de totale schuldenlast alleen maar'', zegt fractievoorzitter Setkin Sies.



Hij heeft goede hoop dat zijn voorstel wordt omarmd door de overige negen partijen in de gemeenteraad. ,,We hebben links en rechts wat gepolst en geen onoverkomelijke bezwaren gehoord.''



Beschermen

In Rotterdam worstelen 28.000 huishoudens met problematische schulden. Sies schat dat 'maar liefst 30 tot 50 procent' van de totale som aan betalingsachterstanden bestaat uit incassokosten. ,,Schulden moeten uiteraard nog steeds worden terugbetaald, maar we moeten mensen beschermen tegen immorele bedrijfjes en hun woekerpraktijken. Zij verdienen grof geld aan de tragische situatie van duizenden Rotterdammers.''



De gemeente is volgens Sies bovendien een dief van haar eigen portemonnee door oogluikend toe te staan dat burgers met schulden op de huid worden gezeten door opdringerige deurwaarders.



,,Mensen voelen zich zo opgejaagd dat ze nog meer verstrikt raken in hun onvermogen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Na verloop van tijd maken ze geen enkele envelop meer open. Hun schulden lopen daardoor op, en daarmee ook de kosten voor de gemeente in de vorm van meer schuldhulpverlening en andere zorgtrajecten.''



Zachte hand

CU/SGP pleit voor de introductie van sociaal incasseren: een 'zachte hand', waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar. Sies: ,,Daarmee help je mensen daadwerkelijk uit de financiële ellende. Dat is dus een wezenlijk andere benadering dan de huidige aanpak, want die gaat voorbij aan het eigenlijke doel: de betalingsachterstanden oplossen.''



Het hogere doel is om ook de rest van de regio Rotterdam wakker te schudden, aldus Sies. ,,We hopen dat andere schuldeisers het voorbeeld van de gemeente zullen volgen en meer oog krijgen voor de mens achter de schulden.''