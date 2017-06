Al een jaar of twintig haal ik mijn harinkies dus in de kraam tegenover Station Noord. De vis is er lekker en voor de mensen achter de haring, een stel op leeftijd, heb ik een zwak. Dat komt door de oude foto die sinds jaar en dag pontificaal in de kraam staat geparkeerd. Hij en zij, poserend voor hun kar. Jong, fris en frivool waren ze toen nog. Het leven lachte hen toe.



Maakt u zich vooral geen zorgen over haar. Een fiere, kordate vrouw, mooi oud geworden ook. Maar dan de haringman. Hij oogt breekbaar en versleten. Zijn vrouw runt nu de tent, hij kan niets meer. Zit al een paar seizoenen op een tuinstoel naast de kraam. Zie je zijn bibberende motoriek, dan voel je zijn pijn. Is hij ernstig ziek of heeft de ouderdom hem vroeger overvallen dan verwacht?



Voor het eerst in twintig jaar raakten we deze week in gesprek. Ja, de zaken gingen goed tijdens de eerste dagen van het nieuwe haringseizoen, maar het had beter gekund. ,,Wanneer het warm is, vertrouwen mensen de haring niet'', zei de man. ,,Maar wij zorgen altijd voor veel ijs, zodat onze haring goed blijft.''



Zijn vrouw vertelde over de haringtesters van deze krant, die in al die jaren maar één keer langskwamen. Ze complimenteerden de verkoopster voor haar vriendelijkheid en hygiëne, maar ze gaven een magere 6 in plaats van de gedroomde 7. Reden: de snijplank bleek te warm. Daar is inmiddels wat op gevonden. Meneer timmerde een reservoir voor twee koelelementen onder de snijplank. De vrieskist van het naburige benzinestation zorgt een paar keer per dag voor verse, koude koelers. Zo babbelden we nog wat door. Ik wilde eigenlijk vragen wat meneer mankeert, maar ik durfde het niet.



Beste haringtesters van het AD, gaan jullie dit jaar ook weer eens bij deze mensen langs? Ik gun ze die 7.