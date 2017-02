Harleydag in Rotterdam gaat dit jaar wel door

De 2017-editie van het voor iedereen toegankelijke motorfestijn staat gepland voor zaterdag 9 juli. De locatie is het clubterrein van de Goodfellas in IJsselmonde. Alleen de gemeente kan nog roet in het eten gooien. ,,Maar dat verwacht ik dit keer niet,’’ zegt supervisor Lou de Jager van de Goodfellas. ,,De contacten zijn goed.’’



De afgelasting leidde vorig jaar zomer tot veel commotie: slechts enkele dagen voordat het evenement zou worden gehouden, trok Eerdmans de vergunning in. In een brief aan de club schreef hij bang te zijn voor een herhaling van de vechtpartij bij het Van der Valk-hotel in Blijdorp. Daar gingen enkele maanden voor de Harleydag motorbendes met elkaar op de vuist.



Eerdmans’ opmerking leidde tot woede bij de Goodfellas. ,,Hij scheert ons over een kam met 'outlaw-bikers', de clubs die zich bezighouden met criminele activiteiten. Wij zijn gewone mensen met gewone banen. Harley Davidson is onze gedeelde passie,’’ zei De Jager toen tegen deze krant. De club heeft nog tevergeefs geprobeerd om de verliespost, een kleine 3000 euro, vergoed te krijgen van de gemeente.