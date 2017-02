Haven is in een half uur gehackt

De Vries bracht de resultaten van de test gisteren zelf naar buiten. De havenmeester, verantwoordelijk voor het vaarverkeer, heeft sinds vorig jaar ook cyberveiligheid in zijn portefeuille. Hij moet ervoor zorgen dat de Rotterdamse haven zich beter wapent tegen computercriminelen. ,,Dat begint met awareness, het tussen de oren krijgen van de dreiging.''



Die dreiging neemt alleen maar toe door de voortschrijdende automatisering en digitalisering van het havenwerk. Vorig jaar maakte de conferentie Port Cyber Top al duidelijk dat Europa's grootste haven een gewild doelwit is van 'staatshackers' uit landen als China, Rusland en Iran. Voor hun is het interessant in te breken bij de raffinaderijen en chemiebedrijven, of de besturing van schepen over te nemen.



Ook drugshandelaren en afpersers proberen in te breken in de computers. Havenwerkers wordt op het hart gedrukt geen onbekende usb-sticks te gebruiken, op te letten met het openen van e-mails en niet in te loggen op willekeurige wifi-signalen, allemaal beproefde methodes van computerkrakers.



Nieuwe taak

De Vries is bij de Cyber Top benoemd tot Port Cyber Resilience Officer. Gisteren bij de presentatie van de nautische cijfers sprak de havenmeester ook over zijn nieuwe taak.