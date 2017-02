Haven Rotterdam krijgt nieuwe radartoren

Deze toren uit 1974 was met zijn 67 meter ooit de hoogste vuurtoren van Nederland. In 2008 werd het licht van de toren gedoofd. Omdat hij nu ook aan het einde van zijn bouwkundige levensduur is wordt hij gesloopt.



Naast een radarsysteem wordt op de nieuwe toren ook marifoonapparatuur gehuisvest voor de communicatie met de scheepvaart. Holland Infra en architect Syb zijn met de bouw van de toren belast. Financiële details werden daarbij niet bekendgemaakt.



Komend jaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De toren moet in het voorjaar van 2018 af zijn.