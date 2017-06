Havenbedrijven bang voor uitstel van komst tunnel

Eerder deze week bleek dat de aanleg van de Blankenburgtunnel, die de A15 en A20 via een tunnel onder de Nieuwe Waterweg moet verbinden, mogelijk een jaar wordt uitgesteld. Dit omdat het Europees Hof zich over een landelijk probleem, stikstofuitstoot, moet buigen. De uitspraak kan gevolgen hebben voor het al dan niet door laten gaan van de nieuwe verbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg.



Jasper Nagtegaal, beleidsadviseur binnen Deltalinqs, is teleurgesteld. ,,We maken ons nog geen enorme zorgen, maar het is wel een teken aan de wand dat we scherp in de gaten moeten houden.'' Milieuorganisaties, die fel tegen de komst van de tunnel strijden, hopen dat uitstel uitmondt in afstel.



Volgens Nagtegaal is de verbinding 'zeer noodzakelijk' om de Rotterdamse haven bereikbaar te houden. Helemaal nu de economie aantrekt. ,,De mogelijk tot twee jaar oplopende vertraging is ons een doorn in het oog.''