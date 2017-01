Havenpool failliet, personeel werkt door

De rest krijgt een afvloeiingsregeling. Voor de oudere RPS'ers zal dat een aanvulling zijn op hun uitkering tot hun pensioen, voor de jongeren kan dat een premie zijn en hulp bij het vinden van nieuw werk.



,,We laten niemand aan zijn lot over'', zegt Hans Vervat. ,,Het gaat om mannen die soms veertig jaar in de haven hebben gewerkt.'' FNV-vakbondsbestuurder Niek Stam: ,,We werken aan de best mogelijke uitkomst.'' Het personeel heeft gisteren een brief gekregen. Binnenkort is een informatiebijeenkomst.