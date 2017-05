Havensteder spant kort geding aan tegen Vreewijkers

Vreewijkers zouden enkel voor het vervangen van de vloer tijdelijk hun huis moeten verlaten. Havensteder meldt verder een 'volledig gemeubileerde logeerwoning' en opslag van de inboedel te verzorgen. ,,De verhuiskostenvergoeding is dus niet eens nodig om intrek te kunnen nemen in de logeerwoning.'' Het project komt nu in 'tijdnood', stelt zij.

SP-raadslid Querien Velter is al langer bezorgd over de wijk. Ze is 'verbaasd' over de gang van zaken, omdat volgens haar was afgesproken dat woningbouwvereniging en bewoners 'constructief' met elkaar in gesprek zouden blijven. ,,Dan vind ik een kort geding raar. We kunnen het als partij niet plaatsen.''