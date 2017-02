Havenwerkers tippen de politie vaker

In 2016 kwamen er 33 anonieme tips uit de Rotterdamse haven. Een jaar daarvoor waren dat er 14. Dit jaar staat de teller al op 5. Justitie schrijft de toename toe aan de campagne 'Rotterdamse haven, veilige haven', die vorig jaar van start is gegaan. Die noemt het openbaar ministerie 'zeer succesvol'.



,,Verschillende anonieme tips hebben geleid tot nader onderzoek'', stelt officier van justitie Loes van der Wees. De tips varieerden van meldingen van drugssmokkel tot integriteitschending. Bij dat laatste moet gedacht worden aan het uitlenen van toegangspassen aan onbevoegden. ,,Het Openbaar Ministerie is in enkele gevallen al overgegaan tot vervolging.''



Posters

De politie bevestigt het aanslaan van de campagne. Onderzoek van de Zeehavenpolitie onder havenwerkers en vrachtwagenchauffeurs heeft pas uitgewezen dat het gros er bekend mee is. Het anoniem melden wordt onder meer aangemoedigd met posters in de kantines. 'Rotterdamse haven, veilige haven' wordt dan ook voortgezet en mogelijk zelfs uitgebreid, zegt Alain Meijer van de Zeehavenpolitie. ,,We kijken naar andere havengerelateerde sectoren zoals de groente- en fruitbranche en de binnenvaart.''



Behalve van het Openbaar Ministerie en de Zeehavenpolitie is de campagne ook een initiatief van de douane, havenondernemersorganisatie Deltalinqs, de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en Meld Misdaad Anoniem. Ook havenbedrijven hebben zich erbij aangesloten.