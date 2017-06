Hé, wij willen ook iets zeggen!

Niet blij met Blijbergplek

Basisschool Blijberg Tweetalig gaat verhuizen, tot onvrede van veel ouders van de dik 200 leerlingen. Dat de enige Rotterdamse school die meedoet aan een proef voor Engelstalig onderwijs snel uit haar jasje zou groeien aan de lommerrijke Graaf Florisstraat in Middelland, was vanaf het begin bekend. De ouders gingen ervan uit dat ze ooit binnen dezelfde buurt zouden verhuizen. Maar dat plan is mislukt.



Deze maand is besloten dat De Blijberg verkast naar de Coolhavenstraat in Delfshaven, 3 kilometer verderop. En daar is niet iedereen blij mee. ,,Ouders moeten straks dieper de stad in rijden om hun kind weg te brengen en komen daardoor in de knel met werk", zegt vader Serge Oskam. ,,Ik was van plan mijn dochter in de toekomst zelfstandig te laten fietsen, maar daar zie ik van af nu ze drukke wegen moet oversteken."



Een bezwaargroep bestookt de gemeente met brieven en onderzoekt het nieuwe - in hun ogen verouderde pand - kritisch. Ouders hadden gehoopt op meer inspraak. ,,We betalen een hoge ouderbijdrage, eerst 600 euro en nu 200, en we voelen ons misschien een beetje speciaal - ook door de proef. We hoopten daarom op meer coulance van de gemeente. Als Rotterdam aantrekkelijk voor internationale gezinnen wil zijn, is het laten slagen van Engelstalig onderwijs toch belangrijk?"