Heel voorzichtig Nederlands leren: 'Ik k-kan het niet alleen'

Alexander uit Griekenland heeft er zin in. Hij is nu zeven maanden in Nederland, werkt in Rotterdam als accountant in de trade business en wil dolgraag goed Nederlands leren. Hij zit al op Nederlandse les bij de Erasmus Universiteit, maar wil graag meer. ,,Ik wil integreren en dan moet je de taal goed leren. En zingend leren is weer eens wat anders. Ik ben wel benieuwd naar jullie muziek'', klinkt het in perfect Engels in het koele Erasmus Paviljoen. ,,Niet dat ik kan zingen hoor.''

Acht middagen

Zing je Mee? is een initiatief van Stichting Live in Rotterdam in samenwerking met het Erasmus Paviljoen, het theater op de campus van de Erasmus Universiteit, en het Rotterdamse muziekcafé Rotown. Acht middagen wordt er met een liveband gratis Nederlands geoefend met klassiekers zoals Daar bij de waterkant, Een beetje verliefd en Suzanne.



,,We hebben het een beetje afgekeken van Amsterdam. Daar heb je Zing Nederlands met me in Paradiso. Ik zag dat een half jaartje geleden, samen met zangeres Sophie Reekers en we wisten beiden meteen: dit willen we ook in Rotterdam'', vertelt organisator Dennis Koster van Live in Rotterdam.



,,En het is gelukt. Via verschillende taalinstituten, waar bijvoorbeeld vluchtelingen Nederlands leren, en de Erasmus Universiteit hopen we zo veel mogelijk mensen te bereiken. Vandaag is de aftrap, helaas met te goed weer en de ramadan is net begonnen, maar we gaan er voor.''