Heerlijk tussendoortje voor een warme nazomer

Dankzij de zomerse temperaturen gaan veel mensen op zoek naar verkoeling. Speciaal voor het AD maakten drie Rotterdamse ijssalons een nazomerse coupe. Een unieke ijscoupe die in het teken staat van de nazomer, luidde de opdracht. Maar wat is nou het ultieme nazomerse recept?

De eerste ijssalon die een zomerse ijscoupe samenstelt, is IJssalon Nino aan de Paul Krügerstraat in Rotterdam Zuid. De zoete smaak van chocolade wordt gecombineerd met een knapperig stukje koek. Het ijs, dat Cosentino Zuppa 'Inglese' noemt, is een heerlijke zoete verkoeling.



Het donkerrode en witte ijs is erg zoet, maar de toef slagroom is de zure tegenpool die ervoor zorgt dat het zoet niet te overheersend uitvalt. Er zitten kersen in, stukjes chocolade en koekkruimels. Elke hap brengt wel iets verrassends met zich mee. De combinatie van de speciale Italiaanse kruiden en de cake maakt het ijsje volgens Nino uniek. ,,En de kleur zorgt voor het zomerse gevoel.''

Nino van IJssalon Nino.

Wat er precies in zit, wil Nino Cosentino niet verklappen. ,,Het is een vertrouwelijk recept, er zitten geheime ingrediënten in. De grondstof uit Italië wordt ook gebruikt voor tiramisu. Maar ik voeg er nog veel meer ingrediënten aan toe.''



In IJssalon Venezia aan de Oude Binnenweg gaat eigenaar Giovanni Olivo helemaal los. Binnen twee minuten schept hij verschillende bollen ijs bij elkaar. Het eindigt in een origineel en spontaan recept: slagroom, kersen, wafels, parapluutjes, rietjes met sprietjes en felle kleuren ijs. ,,Het is net een gekkenhuis'', zegt Giovanni met een grote grijns op zijn gezicht. Het ijsje ziet er druk uit met al die kleuren en tierelantijnen.



Wat deze coupe bijzonder maakt, is dat de samensteller niet meer weet wat er precies in zit. Door de vele smaken zou je het spoor ook bijna bijster raken.



De IJssalon staat bekend om het lekkere schepijs, maar verkoopt normaal gesproken geen coupes. Speciaal voor het AD heeft De IJssalon aan de Meent echter een unieke ijscoupe in elkaar gedraaid. Eigenaar Robin Alting noemt de coupe Sranang, ofwel Suriname. ,,Ik heb mij laten inspireren door dat land.''

De IJssalon aan de Meent.